В Сети появилась новая запись «прослушки» совещания премьера Украины

Новый аудиофайл с «прослушкой» совещания, на котором слышны голоса, приписываемые премьер-министру Украины Алексею Гончаруку и членам правительства, опубликован на YouTube анонимным пользователем 17 января. Ролик называется «Стенограмма служебного совещания, которая проходила в кабинете премьер-министра в сентябре 2019 года», длится восемь минут.

Предполагаемыми «главными героями» ролика являются глава Минэкономики Тимофей Милованов, Минэнерго Алексей Оржель, председатель правления компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев и другие. Члены правительства обсуждают вопрос тарифов на газ в предстоящий отопительный сезон с учетом возможного его подорожания, а также газовую тематику в контексте дальнейшего сотрудничества Киева с Международным валютным фондом.

Это уже не первый случай «прослушки» премьерских совещаний. Громкий скандал вызвала опубликованная в январе запись, где Гончарук критикует с министром финансов, главой Нацбанка Украины и другими высокопоставленными чиновниками Зеленского. Участники встречи обсуждали, как именно объяснить президенту, почему укрепление курса гривны повлекло экономические проблемы в стране.

В связи с инцидентом 17 января Гончарук написал заявление об отставке. В свою очередь, Зеленский отказался удовлетворить заявление. Президент решил дать премьер-министру и его правительству еще один шанс на фоне скандала с аудиозаписями. Но при этом потребовал решить ряд задач, которые беспокоят общество.