Названа безопасная суточная норма мандаринов

Диетолог рассказали, что в день можно съедать четыре мандарина без вреда для здоровья. При этом есть их нужно вместе с белыми прожилками. По словам специалистов, в целом фрукт полезен, в нем содержится большое количество витамина С. При этом калорийность мандаринов низкая.

Врач-терапевт, диетолог Екатерина Бурляева подчеркнула, что мандарины имеют небольшую калорийность. И это позволяет их рекомендовать людям, которые следят за своей фигурой.

Бурляева объяснила, что мандарины содержат достаточно большое количество витамина С. Помимо этого в них есть витамины группы В, витамин А, кальций, то есть всего около 10-15 витаминов.

Врач подчеркнула, что мандарины можно и нужно есть с белыми прожилками, так как в них содержится клетчатка. Она поможет нормализовать усвоение простых углеводов, передает РИА Новости.

При этом мандарины противопоказаны людям с обострением болезней желудочно-кишечного тракта, а также с аллергическими реакциями. Бурляева объяснила, что часто аллергическая реакция возникает на масла, которые содержатся в кожице мандарина. И если человеку предложить очищенный фрукт, то, возможно, аллергии удастся избежать.

По словам диетолога, цитрусовые можно употреблять в течение всего дня, но только не на голодный желудок.

Ранее в Роскачестве рассказали, что суточная потребность здорового взрослого человека в витамине С составляет 90 мг при этом, как отмечают специалисты, не стоит злоупотреблять цитрусовыми, так как излишки полезного витамина не усвоятся. Чтобы обеспечить дневную норму, нужно съесть один крупный апельсин, половину большого грейпфрута или четвертинку помело.