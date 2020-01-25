Пейзажи постапокалипсиса: из-за засухи в Новороссийске обмелело водохранилище
В Новороссийске из-за засушливой погоды обмелело Неберджаевское водохранилище, из-за чего жители испытывают острый дефицит воды.
На видео, имеющемся в распоряжении «Звезды» видно, что водохранилище осушено практически полностью - на территориях, заполненных водой, могут свободно разъезжать автомобили.
«Самый главный и единственный источник, который может позволить отрегулировать ситуацию - это Троицкий групповой водопровод, который является основным поставщиком воды в город», - заявил заместитель главы Новороссийска Александр Служалый.
Однако, его сети сильно истощены, из-за чего большие поставки воды жителям города пока невозможны.
«На данный момент, проводятся ремонтные работы по капитальному ремонту его сетей», - добавил Служалый.
В связи с этим жителям приходится покупать бутыли с питьевой водой и использовать даже для бытовых нужд.