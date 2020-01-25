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Пейзажи постапокалипсиса: из-за засухи в Новороссийске обмелело водохранилище

Светлана Головина
06:06 25.01.2020
Временно людям приходиться покупать бутыли с питьевой водой, которые необходимо использовать даже для бытовых нужд.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Новороссийске из-за засушливой погоды обмелело Неберджаевское водохранилище, из-за чего жители испытывают острый дефицит воды.

На видео, имеющемся в распоряжении «Звезды» видно, что водохранилище осушено практически полностью - на территориях, заполненных водой, могут свободно разъезжать автомобили.

«Самый главный и единственный источник, который может позволить отрегулировать ситуацию - это Троицкий групповой водопровод, который является основным поставщиком воды в город», - заявил заместитель главы Новороссийска Александр Служалый.

Однако, его сети сильно истощены, из-за чего большие поставки воды жителям города пока невозможны.

 «На данный момент, проводятся ремонтные работы по капитальному ремонту его сетей», - добавил Служалый.

В связи с этим жителям приходится покупать бутыли с питьевой водой и использовать даже для бытовых нужд.

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