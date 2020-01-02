В Астрахани полыхает жилой дом

Ранним утром 2 января в Астрахани загорелся трехэтажный жилой дом. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Проводится эвакуация жителей.

Возгорание произошло в 04.43 по местному времени (03.43 по московскому) в Кировском районе на улице Советская. Прибывшие на место экстренные службы присвоили повышенный ранг пожара.

«Существует угроза распространения огня. Пожару присвоен третий номер сложности», - приводит ТАСС сообщение регионального ГУ МЧС.

К тушению жилого дома привлечены 125 человек и 51 единица техники. По предварительной информации, возгорание произошло на третьем этаже здания. Из-за угрозы распространения огня, проводится эвакуация жильцов. Информация о пострадавших не поступала.