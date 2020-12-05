Под Красноярском неизвестный пытался поджечь отдел полиции

В Красноярском крае злоумышленник пытался поджечь отдел полиции в селе Шалинское, бросив в здание бутылку с зажигательной смесью. Об этом сообщил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Владимир Юрченко.

«Ночью бросил в здание отдела бутылку с зажигательной смесью. Она вспыхнула, но удалось оперативно потушить», - приводит РИА Новости слова Юрченко.

Уточняется, что пострадавших в результате происшествия нет. Злоумышленник задержан. На месте инцидента работает оперативная группа.