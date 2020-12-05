Названы привычки, продлевающие жизнь на 10 лет

Американские ученые назвали четыре фактора, которые позволят увеличить продолжительность жизни в среднем на десять лет. Об этом пишет издание Express.

По мнению ученых, человек должен в первую очередь отказаться от курения и злоупотребления алкоголем. Исследователи заявили, что табак отнимает около 10 лет жизни, а вот умеренное употребление спиртных напитков снижает риск преждевременной смерти на 17-18%.

Исследователи считают, что соблюдение средиземноморской диеты, включающей большое количество овощей и фруктов, морепродуктов и цельнозерновых, продлевает жизнь. Такой рацион снижает риск возникновения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые также рекомендуют снижать уровень стресса в жизни и искать радостные моменты. Для этого они советуют найти любимое хобби, заняться творчеством или спортом, общаться с животными и многое другое. Они пояснили, что у счастливых людей риск ранней смерти снижается на 3,7% и они живут на 18% дольше, чем несчастливые.

Ранее норвежские ученые выяснили, как можно продлить жизнь. После эксперимента, в котором приняли участие около семи тысяч добровольцев в возрасте от 70 до 77 лет, выяснилось, что интенсивные тренировки в течение пяти лет могут улучшить состояние здоровья и продлить жизнь.