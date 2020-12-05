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С 1 января в России разрешат использовать мелкие петарды в зданиях

Тамара Астапенкова
05:09 05.12.2020
Новая редакция правил противопожарного режима предусматривает дополнительные требования при подготовке и проведении фейерверков на массовых мероприятиях.
С 1 января в России разрешат использовать мелкие петарды в зданиях
© Фото: pixabay

В России с 1 января 2021 года разрешат использовать в зданиях мелкие петарды и небольшие фейерверки-фонтаны. Об этом в пресс-службе МЧС России.

«С 1 января 2021 года в зданиях и сооружениях допускается применение пиротехнических изделий не выше второго класса опасности, радиус опасной зоны которых не превышает 5 метров», - приводит ТАСС слова сообщения.

В МЧС пояснили, что к первому классу относятся бенгальские огни и хлопушки. Ко второму классу относятся такие пиротехнические изделия, как «фонтаны». На данный момент их можно использовать только на улице. Для запуска пиротехники третьего класса, которая считается уже профессиональной, требуется специальное разрешение.

Новая редакция правил противопожарного режима, которая вступает в действие 1 января 2021 года, предусматривает дополнительные требования при подготовке и проведении фейерверков на массовых мероприятиях.

Со следующего года устроители должны составлять схемы местности с указанием границ безопасной зоны, выделять места хранения и утилизации пиротехники. Также соблюдать, чтобы зрители находились с подветренной стороны, не курили и не разводили огонь.

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