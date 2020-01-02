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Елка, Дед Мороз и подарки: русская община в Алеппо встретила Новый год

Наталия Майорова
05:52 02.01.2020
На концерте были исполнены сценки из русских народных сказок, а российские военные из Центра по примирению враждующих сторон привезли подарки.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

В русской общине в Алеппо отпраздновали Новый год: там прошли торжества в честь праздника. Теперь, когда взрывы и выстрелы в городе не слышны, члены общины приводят на праздник детей и внуков и знакомят их с российскими традициями.

На концерте были исполнены сценки из русских народных сказок, а Дед Мороз со Снегурочкой поздравили всех детей. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон привезли подарки.

По словам представителя ЦПВС Петра Вангели, на таком мероприятии находиться было приятно.

«Хочу пожелать всем крепкого здоровья, счастья, радости и, конечно же, исполнения желаний. Детям хочу пожелать учиться только на высокие оценки, слушаться своих родителей, быть самыми красивыми, здоровыми и всегда радоваться. В новом году будем вместе строить новый красивый город Алеппо», - отметил он.

Больше всего представителей русской общины до войны жили именно в Алеппо. Сейчас из семи тысяч здесь остались только 400 человек, но теперь в город вновь начинают возвращаться люди.

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