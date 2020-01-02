СМИ: в Тайване пропал вертолет с начальником генштаба

В СМИ Китая появилась информация о том, что пропала связь с вертолетом министерства обороны Тайваня. На борту воздушного судна находились высокопоставленные военные чиновники.

В частности, по данным издания Global Times, связь с военным вертолетом Black Hawk пропала в четверг, 2 января. Среди пассажиров был начальник генерального штаба генерал-полковник Шэнь Имин.

По данным СМИ, вертолет совершил вынужденную посадку в одном из горных районов вблизи города Илань. Сейчас к месту ЧП направляются спасатели.