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Сгоревший дом и машина с отверстиями от пуль: новые кадры с места тройного убийства в Волоколамске

Иван Линдеманн
05:25 05.12.2020
На месте преступления продолжает работать полиция. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды», который находится на месте тройного убийства в СНТ в Волоколамске, записал новое видео с территории участка, где произошла трагедия. На кадрах - сгоревший дом, в отдалении стоит машина с отверстиями от пуль.

В настоящее время в доме у соседа, подозреваемого в совершении убийства, проходят обыски. На месте преступления продолжает работать полиция. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее прокуратура Московской области взяла данное дело на особый контроль. В результате произошедшего погибли  три человека: супруги и их 16-летняя дочь. По предварительной версии, они приехали на дачу из Москвы, после чего перестали выходить на связь.

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