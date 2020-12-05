Сгоревший дом и машина с отверстиями от пуль: новые кадры с места тройного убийства в Волоколамске

Корреспондент «Звезды», который находится на месте тройного убийства в СНТ в Волоколамске, записал новое видео с территории участка, где произошла трагедия. На кадрах - сгоревший дом, в отдалении стоит машина с отверстиями от пуль.

В настоящее время в доме у соседа, подозреваемого в совершении убийства, проходят обыски. На месте преступления продолжает работать полиция. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее прокуратура Московской области взяла данное дело на особый контроль. В результате произошедшего погибли три человека: супруги и их 16-летняя дочь. По предварительной версии, они приехали на дачу из Москвы, после чего перестали выходить на связь.