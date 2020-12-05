Россиянам предложили давать отгул после вакцинации от коронавируса

После прививки от коронавируса пациентам может понадобиться отгул на работе. С таким заявлением выступил член Комитета Совета Федерации по социальной политике, кандидат медицинских наук Сергей Леонов.

«В некоторых случаях фиксируются такие неприятные симптомы как повышение температуры и усталость. У некоторых людей, которые делали прививки в ходе испытаний вакцины, такое наблюдалось. Поэтому это будет логично, дать один день отгула после прививки», - сказал он в интервью радио Sputnik.

Также он уточнил, что подобные симптомы чаще наблюдаются после первой прививки. И если проблемы возникли, то отгул стоит дать и после второй вакцинации.

В Москве в пятницу, 4 декабря, стартовала масштабная прививочная кампания и открылись первые 70 пунктов вакцинации. Только за пять часов на укол записались более пяти тысяч человек.