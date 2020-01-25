«Джеки Чан» из Бурятии сделал сальто с топором в руке

Акробат-вольтижер из Бурятии Арсалан Аюшеев продемонстрировал эффектный трюк - сальто с топором. Видео было опубликовано на его странице в Insragram.

Особенность трюка в том, парень совершал прыжок с переворотом с деревянной постройки с топором, после чего разрубил полено с одного удара.

«Это было очень тяжело. Я прыгал, пока не сделал этого. И я благодарен оператору за то, что он смог выдержать это, спасибо ему», - подписал видео акробатист под роликом.

Как оказалось на счету Аюшеева трюк подобного рода уже не первый. На его счету опасные кувырки с косой и работающей бензопилой.