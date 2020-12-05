Байден пообещал расовое разнообразие среди сотрудников Белого дома
Кандидат в президенты США заявил, что это будет самый разнообразный кабинет по расе, цвету и полу.
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Кандидат на пост президента США Джо Байден заявил, что в случае его победы в американское правительство и администрацию Белого дома войдут представители разного пола и разных рас.
«Это будет самый разнообразный кабинет: раса, цвет, пол», - цитирует Байдена CNN.
В конце ноября демократ заявил, что новая команда Белого дома по связям с общественностью будет состоять только из женщин. В их число также войдет бывший представитель Госдепартамента США Джен Псаки.
Пока официальные итоги выборов президента США не подведены. СМИ отдают победу Байдену. Действующий американский лидер Дональд Трамп отказывается признавать поражение.