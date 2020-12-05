Эксперт рассказал, кто и зачем использует скрытые номера

Номер абонента может не определяться в тех случаях, когда звонящий не хочет раскрывать свой телефон, чтобы не было обратных звонков. Доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев рассказал, кто и зачем использует скрытые номера.

«Номер абонента может не определяется в том случае, когда звонящий вам человек не желает раскрывать свой номер телефона, чтобы не было обратных звонков. Такая опция доступна сотовым операторам и представителям органов власти», - пояснил агентству «Прайм» эксперт.

Он уточнил, что чаще всего скрытыми номерами пользуются частные компании, коллекторские агентства, финансовые организации и предприятия ЖКХ для «холодных звонков». В этом случае клиент не сможет перезвонить.

«Лучший способ защиты от таких звонков - сбрасывать звонки и не брать телефоны», - рассказал Тимофеев.

Он добавил, что можно скачать специальное приложение, определяющее скрытые номера. Но стоит знать, что в этом случае пользователь дает доступ к своим контактам, пояснил эксперт.

Ранее эксперт рассказал, как в России планируют бороться с телефонным мошенничеством. Операторов связи могут обязать устанавливать специальные системы, которые будут противодействовать телефонному спаму.