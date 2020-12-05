Врач назвал два основных способа борьбы с ночными кошмарами
Предотвратить их помогает в том числе физическая нагрузка.
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Избегать перенапряжения и не усиливать стресс - это два главных способа борьбы с ночными кошмарами, считает профессор, доктор медицинских наук Роман Бузунов.
«Посмотрели новости 15 минут утром, не надо больше мониторить информацию, не усугубляйте стресс. Посмотрите в окно, погуляйте по возможности», - сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».
Также, по словам специалиста, предотвратить ночные кошмары помогает физическая нагрузка.
«Идите гулять, десять тысяч шагов сделайте, бегайте. Не тонизируйте себя кофеином», - уточнил он.
Бузунов добавил, что ночные кошмары делятся на две категории: мультимедийные и навязчивые. Первые завершаются после разрешения какой-либо жизненной ситуации, вторые - постоянно снятся человеку, даже если он нашел выход.