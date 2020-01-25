Зеленский рассказал о важности диалога с Путиным

Вести прямой диалог с Владимиром Путиным необходимо для того, чтобы завершить конфликт в Донбассе и продолжить обмен удерживаемых лиц, убежден президент Украины Владимир Зеленский.

«Возвращение моряков и кораблей - это отношения, не связанные с минскими соглашениями и «нормандским форматом», это прямой диалог между мной и президентом Российской Федерации. По-другому мы ничего не закончим, никого не вернем», - заявил он.

По словам Зеленского, урегулирование конфликта и наказание виновных необходимо всему миру.

«Погибли люди - это уже наказание всем. И все, кто в этом принимал участие, не будут прощены», - уточнил он в интервью израильскому «9 каналу».

Зеленский добавил, что для отношений России и Украины конфликт в Донбассе «навсегда оставит шрам».