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Диетолог предупредила о скрытой опасности чеснока

Иван Линдеманн
03:30 05.12.2020
Это растение стимулирует выделение желудочного сока и желчи.
Диетолог предупредила о скрытой опасности чеснока
© Фото: pixabay

Чеснок является довольно агрессивным продуктом, несмотря на многочисленные полезные свойства. Об этом заявила врач-диетолог Инна Заикина.

По словам специалиста, чеснок стимулирует выделение желудочного сока и желчи. Таким образом, людям с язвенной болезнью желудка, панкреатитом и желчнокаменной болезнью лучше избегать чрезмерного употребления данного растения. Об этом пишет kp.ru.

Кроме того, после чеснока человек может испытывать неприятные ощущения в ротовой полости.

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