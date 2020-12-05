Рассекречены архивы об участии войск НКВД в боях под Москвой

К 79-й годовщине контрнаступления советских войск под Москвой Федеральной службой войск национальной гвардии РФ рассекретила архивные документы, которые рассказывают о боях за столицу войск НКВД осенью-зимой 1941 года. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

«Вместе с частями Красной Армии, формированиями морской пехоты и дивизиями народного ополчения участие в битве за Москву с первого ее дня принимали бойцы и командиры войск внутренних войск НКВД», - говорится в сообщении.

В боях за Москву участвовали четыре дивизии, две бригады, ряд отдельных воинских частей и три бронепоезда войск НКВД. Среди рассекреченных документов есть выдержки из докладов командиров боевых соединений НКВД, наградные документы и многие другие.

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Особый интерес может вызвать боевой эпизод, случившейся в октябре 1941 года и не попавший ни в один официальный документ. Танковый батальон отдельной ордена Ленина мотострелковой дивизии особого назначения имени Дзержинского, дислоцировавшийся на Покровке в Москве, 16 октября получил задачу совершить бросок в район селения Крюково.

Оказавшись у железнодорожного моста, ведущего к Химкам, красноармейцы увидели колонну мотоциклистов, которая двигалась им на встречу. Дзержинцы открыли огонь по разведгруппе одного из соединений вермахта. В тот же день был сделан доклад о столкновении с вражескими мотоциклистами.

«Однако кто-то “наверху” посчитал, что известие о проникновении фашистских автоматчиков практически на улицы Москвы может деморализующее подействовать на ее защитников и население», - говорится в сообщении.

В результате ни в одну из официальных сводок и донесений бой на химкинском железнодорожном мосту не попал.

Войска НКВД участвовали в битве за Москву, в Ленинградской оборонительной операции, в обороне Сталинграда, в Северо-Кавказской оборонительной операции, в боях на Курской Дуге и других наступательных операциях. Бойцы проявляли мужество и героизм, зачастую их специально направляли на такие участки фронта, где нужно было любой ценой задержать врага.