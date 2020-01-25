Полтысячи раненых и 18 погибших: в Турции растет число жертв землетрясения

«В провинциях Элязыг погибли 13 человек, в Малатье - пять. Госпитализированы или обратились за медицинской помощью 553 человека», - сказал он в эфире NTV.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.