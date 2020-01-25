Полтысячи раненых и 18 погибших: в Турции растет число жертв землетрясения
По предварительным данным, 533 получили ранения различной степени тяжести.
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В результате сильного землетрясения в Турции погибли 18 человек, еще 533 оказались пострадавшими, сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
«В провинциях Элязыг погибли 13 человек, в Малатье - пять. Госпитализированы или обратились за медицинской помощью 553 человека», - сказал он в эфире NTV.
Незадолго до этого сообщалось о четырех погибших.
Землетрясение магнитудой 6,8 балла произошло на востоке Турции вечером 24 января. Уточняется, что эпицентр находился в 9 километрах от города Сивридже в провинции Элязыг.