Одно из лучших в мире: в Алеппо возродили производство оливкового масла

В сирийском Алеппо заработал завод по производству оливкового масла. Фесаль Элисса - директор маслобойни, на которой в день отжимают до 150 тонн масла. Это в два раза меньше того объема, что производили до войны. Из-за боевых действий от производства осталась лишь половина, две линии. И то, чтобы они заработали, понадобились три года напряженного труда.

«До войны Сирия занимала второе место в мире после Испании по качеству оливкового масла, но после войны мы оказались на четвертом месте. Дело в том, что многие оливковые поля пришли в запустение. Фермеры только недавно начали возвращаться и сейчас восстанавливают плантации», - рассказал директор завода Фесаль Элисса.

Сейчас тяжело и с поставками оливок. Обрабатываются гораздо меньшее количество рощ. А те, за которыми следят, не дают прежних урожаев. У фермеров нет денег на удобрение и орошение. Напряженная ситуация и с квалифицированными кадрами на маслобойне. В основном там трудятся беженцы.

«После обстрелов боевиков в восточном районе Алеппо, был уничтожен целый квартал и мой дом. Я оказался в плену, где провел около месяца. Это было страшное время. Сейчас оно закончилось. Здесь я нашел работу и теперь могу восстанавливать свой дом», - рассказал Фуад Салех Джума.

Производство оливкового масла - традиционное занятие для Сирии, которому не одно тысячелетие. И не смотря на все катаклизмы, здесь до сих пор производят качественный продукт мирового уровня.

Уже в следующем году местные предприниматели рассчитывают, что густое, плотное с зеленоватым оттенком масло отжима «Extra Virgin» попадет на прилавки Китая и Ирака. А дальше вновь станет одним из мировых лидеров в этой отрасли.