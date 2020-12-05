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Одно из лучших в мире: в Алеппо возродили производство оливкового масла

Алексей Алексеев
03:00 05.12.2020
До войны Сирия занимала второе место после Испании по качеству оливкового масла в мире.
Одно из лучших в мире: в Алеппо возродили производство оливкового масла
© Фото: ТРК "Звезда"

В сирийском Алеппо заработал завод по производству оливкового масла. Фесаль Элисса - директор маслобойни, на которой в день отжимают до 150 тонн масла. Это в два раза меньше того объема, что производили до войны. Из-за боевых действий от производства осталась лишь половина, две линии. И то, чтобы они заработали, понадобились три года напряженного труда. 

«До войны Сирия занимала второе место в мире после Испании по качеству оливкового масла, но после войны мы оказались на четвертом месте. Дело в том, что многие оливковые поля пришли в запустение. Фермеры только недавно начали возвращаться и сейчас восстанавливают плантации», - рассказал директор завода Фесаль Элисса.

Сейчас тяжело и с поставками оливок. Обрабатываются гораздо меньшее количество рощ. А те, за которыми следят, не дают прежних урожаев. У фермеров нет денег на удобрение и орошение. Напряженная ситуация и с квалифицированными кадрами на маслобойне. В основном там трудятся беженцы.

«После обстрелов боевиков в восточном районе Алеппо, был уничтожен целый квартал и мой дом. Я оказался в плену, где провел около месяца. Это было страшное время. Сейчас оно закончилось. Здесь я нашел работу и теперь могу восстанавливать свой дом», - рассказал Фуад Салех Джума.

Производство оливкового масла - традиционное занятие для Сирии, которому не одно тысячелетие. И не смотря на все катаклизмы, здесь до сих пор производят качественный продукт мирового уровня.

Уже в следующем году местные предприниматели рассчитывают, что густое, плотное с зеленоватым оттенком масло отжима «Extra Virgin» попадет на прилавки Китая и Ирака. А дальше вновь станет одним из мировых лидеров в этой отрасли.

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