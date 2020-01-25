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Российские туроператоры приостановили продажу путевок в Китай

Светлана Головина
02:49 25.01.2020
Согласно последним данным, жертвами коронавируса уже стали 39 человек.
Российские туроператоры приостановили продажу путевок в Китай
© Фото: Xiong Qi XinHua Globallookpress

Российские туроператоры  Anex Tour, «Интурист» и Tez Tour отказались продавать путевки в Китай в связи с распространением коронавируса.

«В соответствии с рекомендациями Ростуризма от 24 января российские туроператоры приостановили продажу туров в Китай», - говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России.

Отмечается, что на данный момент на острове Хайнань находятся  около семи тысяч российских  туристов, еще около тысячи  путешествует по континентальной части страны. 

По последним данным, число погибших в результате заражения новым вирусом 2019-nCoV в Китае возросло до 39, еще 729 инфицированы, пишет Global Times. На карантин закрыты 10 городов.

Накануне стало известно, что китайские перевозчики приостановили прямые рейсы в Москву из города Ухань, где находится очаг распространения смертельного вируса.

В свою очередь Роспотребнадзор всех прибывающих в Россию из Китая пассажиров с признаками ОРВИ незамедлительно госпитализирует и отправляет на обследование.

Сообщается, что несколько случаев заболевания были зафиксированы в США, Южной Корее, Японии и Таиланде.

У российских пациентов из Санкт-Петербурга, накануне прибывших из Китая, вирус не подтвердился.

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