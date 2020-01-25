Смертельное ДТП с участием шести машин произошло в Москве: видео
В аварии на Бутырской улице пострадали два человека и один погиб.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
На Бутырской улице на северо-востоке Москвы столкнулись шесть машин. В результате аварии погибла девушка, еще два человека пострадали.
Как рассказали «Звезде» в столичной Госавтоинспекции, один из пострадавших несовершеннолетний.
Предварительной причиной ДТП называется потеря управления водителем BMW и выезд на встречную полосу, где он сначала лоб в лоб столкнулся с другой машиной, после чего в них врезались еще несколько автомобилей.