«Крайне унизительно»: Герой России прокомментировал поступок главы Чувашии

Герой России, председатель президиума общественной организации «Офицеры России» Сергей Липовой заявил, что поступок главы Чувашии Михаила Игнатьева, в ходе которого сотруднику МЧС пришлось подпрыгнуть за ключами от пожарного автомобиля, является крайне унизительным.

«Так поступать с офицерами в нашем государстве крайне унизительно! Меня это удивило и возмутило», - сказал Липовой «Звезде».

По его словам, глава республики должен привести извинения как перед офицером, так и всеми теми, кто носит эти погоны.

«Это недостаток ответственности перед обществом, которое избрало его на этот пост», - подчеркнул он.

Инцидент уже был прокомментирован главой МЧС Евгением Зиничевым и председателем Российского союза ветеранов Михаилом Моисеевым, которые резко раскритиковали его за недопустимый поступок.

На ближайшем заседании «Единой России» по этике планируется рассмотреть вопрос исключения главы Чувашии из рядов партии.