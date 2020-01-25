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«Крайне унизительно»: Герой России прокомментировал поступок главы Чувашии

Светлана Головина
23:40 25.01.2020
Видео, на котором Игнатьев вынуждает офицера МЧС прыгать за ключами от пожарных машин, было опубликовано в Сети накануне.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МВД полиция, ВКонтакте

Герой России, председатель президиума общественной организации «Офицеры России» Сергей Липовой заявил, что поступок главы Чувашии Михаила Игнатьева, в ходе которого сотруднику МЧС пришлось подпрыгнуть за ключами от пожарного автомобиля, является крайне унизительным.

«Так поступать с офицерами в нашем государстве  крайне унизительно! Меня это удивило и возмутило», - сказал Липовой «Звезде».

По его словам, глава республики должен привести извинения как перед офицером, так и всеми теми, кто носит эти погоны.

«Это недостаток ответственности перед обществом, которое избрало его на этот пост», - подчеркнул он.

Инцидент уже был прокомментирован главой МЧС  Евгением Зиничевым и председателем Российского союза ветеранов Михаилом Моисеевым, которые резко раскритиковали его за недопустимый поступок.

На ближайшем заседании «Единой России» по этике планируется рассмотреть вопрос исключения главы Чувашии из рядов партии.

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