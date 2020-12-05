В Москве за сутки умерли 72 пациента с COVID-19

В Москве за сутки скончались еще 72 пациента с коронавирусом. Общее число умерших за всю пандемию в столице достигло 9 349 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.

«В Москве скончались 72 пациента, у которых был подтвержден диагноз “пневмония” и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.

С сегодняшнего дня в столице заработали 70 прививочных пунктов на базе взрослых поликлиник в рамках массовой вакцинации от коронавируса. До конца 2020 года планируется открыть еще 100. Кабинеты работают с восьми часов утра до восьми вечера. Вакцинация проходит с использованием отечественного препарата «Спутник V», который был разработан Минобороны совместно с НИИ имени Гамалеи.