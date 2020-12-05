Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД РФ прокомментировали призыв США наложить мораторий на возведение «Северного потока-2»

Иван Линдеманн
23:29 05.12.2020
По словам Марии Захаровой, «российская труба, куда, когда и как бы  она ни шла, какими бы договорами  она ни была легитимизирована, вызывает у США  десятилетиями одну реакцию - политической агрессии и незаконного противодействия».
В МИД РФ прокомментировали призыв США наложить мораторий на возведение «Северного потока-2»
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress

Время вернуло Вашингтону его же призыв играть по правилам. Его в 2006 году произнесла бывший госсекретарь США Кондолиза Райс. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв посольства США в Берлине наложить мораторий на строительство «Северного потока-2».

«Хочется сказать Вашингтону: «Нельзя играть против правил.  Если вы хотите быть ответственным игроком в международной экономике, надо играть по правилам». Знаете, кто это произнёс? Кондолиза Райс и снова в контексте российского газа», - написала Захарова у себя в Facebook.

По словам официального представителя МИД РФ, «российская труба, куда, когда и как бы  она ни шла, какими бы договорами  она ни была легитимизирована, вызывает у США  десятилетиями одну реакцию - политической агрессии и незаконного противодействия».

Также Захарова обратила внимание на слова исполняющей обязанности посла США в Германии Робин Куинвилл. Она заявила, что строительство трубопровода направлено на то, чтобы «обойти Украину и расколоть Европу». При этом шесть лет назад в The Washington Times вышла статья с противоположным смыслом. В ней говорилось, что поставки российского газа через Украину ослабят Запад.

Напомним, что «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Труба будет пролегать от побережья России через Балтийское море до Германии. США, которые хотят поставлять в Евросоюз свой сжиженный газ, активно выступают против возведения объекта.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.