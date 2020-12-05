В МИД РФ прокомментировали призыв США наложить мораторий на возведение «Северного потока-2»

Время вернуло Вашингтону его же призыв играть по правилам. Его в 2006 году произнесла бывший госсекретарь США Кондолиза Райс. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв посольства США в Берлине наложить мораторий на строительство «Северного потока-2».

«Хочется сказать Вашингтону: «Нельзя играть против правил. Если вы хотите быть ответственным игроком в международной экономике, надо играть по правилам». Знаете, кто это произнёс? Кондолиза Райс и снова в контексте российского газа», - написала Захарова у себя в Facebook.

По словам официального представителя МИД РФ, «российская труба, куда, когда и как бы она ни шла, какими бы договорами она ни была легитимизирована, вызывает у США десятилетиями одну реакцию - политической агрессии и незаконного противодействия».

Также Захарова обратила внимание на слова исполняющей обязанности посла США в Германии Робин Куинвилл. Она заявила, что строительство трубопровода направлено на то, чтобы «обойти Украину и расколоть Европу». При этом шесть лет назад в The Washington Times вышла статья с противоположным смыслом. В ней говорилось, что поставки российского газа через Украину ослабят Запад.

Напомним, что «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Труба будет пролегать от побережья России через Балтийское море до Германии. США, которые хотят поставлять в Евросоюз свой сжиженный газ, активно выступают против возведения объекта.