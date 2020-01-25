В Москве из отеля госпитализировали граждан КНР с высокой температурой: видео

Из отеля в Войковском районе Москвы с высокой температурой госпитализированы семь граждан Китая. «Звезда» публикует кадры, на которых видно, что в холле гостиницы находятся врачи, а у входа дежурят машины скорой помощи.

Предварительно всем им заболевшим гражданам КНР поставлен диагноз ОРВИ, в настоящее время их проверяют на наличие коронавируса.

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По последним данным, число случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 1330, от болезни скончался 41 человек.

Врачи дали рекомендации, какие меры предосторожности стоит соблюдать, чтобы не заразиться коронавирусом, и что делать, если вы вдруг обнаружили у себя симптомы, похожие на него.