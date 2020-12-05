В МЧС уточнили новые правила запуска пиротехники

С 1 января 2021 года вступает в силу новая редакция правил противопожарного режима. Согласно документу, со следующего года можно будет использовать неопасную пиротехнику в зданиях только на концертах или спортивных мероприятиях для создания спецэффектов. Об этом и других правилах рассказали в МЧС России.

«Применение пиротехнических изделий бытового назначения запрещается в зданиях и сооружениях любого функционального назначения, на территориях пожароопасных и взрывоопасных объектов, на балконах и лоджиях, на объектах культурного наследия, а также при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность использования пиротехники», - приводит ТАСС слова сообщения.

Уточняется, что исключения из правил составляют хлопушки и бенгальские огни, которые соответствуют первому (самому низкому) классу опасности. В МЧС пояснили, что к первому классу пожарной опасности относятся хлопушки и бенгальские огни, ко второму – небольшие петарды, фонтаны и наземные фейерверки, радиус опасной зоны которых не превышает 5 метров.

«В зданиях и сооружениях допускается применение пиротехнических изделий не выше второго класса опасности по техническому регламенту Таможенного союза “О безопасности пиротехнических изделий” для создания специальных сценических и огневых эффектов», - пояснили в МЧС.

Отмечается, что организаторы таких мероприятий должны не менее чем за 14 дней согласовать регламент проведения с органами местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2021 года в России разрешат использовать в зданиях мелкие петарды и небольшие фейерверки-фонтаны, опускается применение пиротехнических изделий не выше второго класса опасности, радиус опасной зоны которых не превышает 5 метров.