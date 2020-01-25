«Ему было к кому возвращаться»: Анна Чичерова рассказала о деде, дошедшем до Берлина

В спецпроекте «Дорога памяти», посвященном героям - участникам Великой Отечественной войны олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова рассказала фронтовую историю своего деда.

«Как в известной песне поется, нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И в нашей семье тоже есть такой герой, любимый всеми нами дедушка Петр Иванович Небоженко. Он 1914 года рождения, уроженец станицы Ермаковская Тацинского района Ростовской области. Дедушка мне лично рассказывал, что они неделю были в окружении и лежали неделю в болотах. Что они ели, как они выжили?

Будучи сержантом, командиром расчета минометной батареи он в одиночку уничтожил под сотню фашистов. Он дошел до Берлина, он вернулся живым, и потом еще после окончания Великой Отечественной войны был отправлен в Японию. Вернувшись домой, он мог передвигаться только с помощью костылей.

За все его заслуги он был удостоен большого количества медалей и орденов. В частности, это Орден Славы III степени, Орден Красной Звезды, медаль «За отвагу». Был безумно оптимистичным человеком, несмотря на то, сколько он прошел, сколько перенес. И вернулся домой. Ему было к кому возвращаться - его дома ждали дети», - рассказала Анна Чичерова.