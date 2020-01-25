Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире «Дорога памяти» ТЕГИ

«Ему было к кому возвращаться»: Анна Чичерова рассказала о деде, дошедшем до Берлина

Ирина Лосик
Мария Барабанова
02:30 25.01.2020
Проект «Дорога памяти» рассказывает о героях Великой Отечественной войны. Потомки фронтовиков вспоминают о своих предках, защищавших Родину от фашизма.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В спецпроекте «Дорога памяти», посвященном героям - участникам Великой Отечественной войны олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова рассказала фронтовую историю своего деда.

«Как в известной песне поется, нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И в нашей семье тоже есть такой герой, любимый всеми нами дедушка Петр Иванович Небоженко. Он 1914 года рождения, уроженец станицы Ермаковская Тацинского района Ростовской области. Дедушка мне лично рассказывал, что они неделю были в окружении и лежали неделю в болотах. Что они ели, как они выжили?

Будучи сержантом, командиром расчета минометной батареи он в одиночку уничтожил под сотню фашистов. Он дошел до Берлина, он вернулся живым, и потом еще после окончания Великой Отечественной войны был отправлен в Японию. Вернувшись домой, он мог передвигаться только с помощью костылей.

За все его заслуги он был удостоен большого количества медалей и орденов. В частности, это Орден Славы III степени, Орден Красной Звезды, медаль «За отвагу». Был безумно оптимистичным человеком, несмотря на то, сколько он прошел, сколько перенес. И вернулся домой. Ему было к кому возвращаться - его дома ждали дети», - рассказала Анна Чичерова.

Поделиться историей своих родственников-фронтовиков может любой желающий. Для этого фотографии необходимо принести в пункты сбора. Они уже начинают работу - например, в Центральном музее Вооруженных сил. Или загрузить снимки на официальном сайте ведомства. К 75-летию Победы откроется масштабная выставка в парке «Патриот» - большая галерея с миллионами фронтовых историй победителей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата21.01.2020, 07:57
ВОЗ проведет экстренное заседание из-за вспышки нового коронавируса
Дата24.01.2020, 20:30
Разминирование, гумпомощь и строительство: как РФ помогает восстановить мирную жизнь в Сирии
Дата24.01.2020, 23:56
Российские пары заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата24.01.2020, 10:54
В России разработали новый вертолет для спецназа
Дата22.01.2020, 15:08
Шойгу: сбор материалов для «Дороги памяти» продолжится и после открытия галереи
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
«Дорога памяти»
02:30 В стране и мире
Видео
«Ему было к кому возвращаться»: Анна Чичерова рассказала о деде, дошедшем до Берлина
19:17 В стране и мире
Видео
В Армении изъяли землю с братских захоронений для «Дороги памяти»
12:11 Вопросы истории
Видео
Картаполов рассказал о роли проекта «Дорога памяти»
16:03 В стране и мире
Видео
Постоянный пункт дислокации «Бессмертного полка»: в чем важность проекта «Дорога памяти»
17:48 Армия
Видео
Как добавить данные об участнике ВОВ в галерею «Дорога Памяти»: четыре шага
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
03:29 В стране и мире
Зеленский рассказал о важности диалога с Путиным
02:49 В стране и мире
Российские туроператоры приостановили продажу путевок в Китай
02:42 В стране и мире
Видео
Смертельное ДТП с участием шести машин произошло в Москве: видео
02:30 В стране и мире
Видео
«Ему было к кому возвращаться»: Анна Чичерова рассказала о деде, дошедшем до Берлина
01:45 В стране и мире
Видео
Задержание организаторов порностудии в Красноярске показали на видео
События дня
События дня
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов
Видео
Не устояли перед обаянием президента: военные Израиля попросили Путина сфотографироваться
Видео
Путин едва сдержал слезы на открытии памятника в Иерусалиме
Видео
Живут в «заброшке», готовят на костре: страшная история отца с 4 детьми из Читы
Видео
Документалист рассказал, почему ВСУ так упорно сражались за аэропорты ДНР и ЛНР в 2014 году
Видео
Опубликован момент аварии с автобусами в Ярославле
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.