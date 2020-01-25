Погода в доме: россиян ждет аномально теплый февраль

Текущий январь уверенно движения к званию самого теплого за 200 лет метеорологических наблюдений в истории России. Так, в Санкт-Петербурге, Москве и Твери средняя температура месяца держится в области положительных значений.

Как отмечается на сайте центра «Фобос», это не только почти на 10 градусов превышает норму января, но и на три-четыре теплее, чем обычно бывает в марте.

Делая прогноз на февраль, синоптики пришли к выводу, что в феврале холодная аномалия температурного режима ожидается только на северо-востоке страны.

«Здесь может оказаться на два градуса холоднее, чем обычно. А на остальной территории жителей опять ждет не по сезону теплая погода, в среднем, на два-четыре градуса выше нормы», - отмечают метеорологи.

Что касается средних широт Сибири и запада Русской равнины, то там отклонения будут еще больше. Так, в Москве месяц начнется с небольшого похолодания, а затем оттепели вернутся. Более-менее похожая на зимнюю погода возможна только в середине февраля, и то в этот период столбики термометров будут подниматься немного выше нормы. А в конце зимы наступит очередное мощное потепление.