Захарова ответила Киеву на обвинения Москвы в краже «истории Украины-Руси»

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в статье для интернет-газеты «Зеркало недели», обвинил Россию в попытках «вбить клин истории» между Киевом и Варшавой, в связи с чем призвал Польшу объединиться против Москвы.

Боднар строит свои обвинения на абсурдных заявлениях, что Россия якобы «издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины-Руси». Кроме того, наша страна, по утверждению Боднара, оказывается, «приписывает себе чужие победы» и «перекладывает на других ответственность за преступления». Затем замминистра поддержал польский сейм, который обвинил Советский Союз в развязывании Второй Мировой войны.

Ответ из российского МИДа на подобные заявления украинского политика не заставил себя долго ждать. Комментарий к статье Боднара опубликовала в своем Facеbook официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Россия хочет вбить клин не между Украиной и Польшей, а в преступное переписывание истории. Что касается "Украины-Руси", то хотелось бы уточнить даты начала и окончания существования этой Малороссийской Гипербореи», - тонко заметила дипломат.

Захарова также предложила МИДу Украины для удобства и емкости в следующий раз использовать для обозначения данного мифологизма названия: Укрусь или Русукра.

Украинские политики и общественные деятели регулярно делают сомнительные заявления относительно неоспоримых исторических фактов.