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Мурашко поручил улучшить качество оказания медпомощи в больницах Калининградской области

Ян Брацкий
22:23 05.12.2020
Сегодня Калининградская область находится на 65 месте по числу инфицированных коронавирусной инфекцией.
Мурашко поручил улучшить качество оказания медпомощи в больницах Калининградской области
© Фото: ТРК Звезда

Представители Минздрава России должны сформировать пакет предложений по улучшению оказания медицинской помощи в Калининградской области.

Речь не только о пациентах с новой коронавирусной инфекцией, но и о страдающих другими заболеваниями, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко по итогам рабочей поездки в регион.

«По итогам визита министр здравоохранения РФ поручил представителям Минздрава России сформировать пакет рекомендаций по улучшению оказания медицинской помощи в регионе пациентам как с коронавирусом, так и по другим направлениям», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы правительства Калининградской области.

Со слов министра, для борьбы с COVID-19 в регионе принимаются своевременные решения, а власти заранее мобилизовали все профильные службы.

Кроме того, Михаил Мурашко с удовлетворением отметил снижение темпов прироста пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями.

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