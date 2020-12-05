Мурашко поручил улучшить качество оказания медпомощи в больницах Калининградской области

Представители Минздрава России должны сформировать пакет предложений по улучшению оказания медицинской помощи в Калининградской области.

Речь не только о пациентах с новой коронавирусной инфекцией, но и о страдающих другими заболеваниями, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко по итогам рабочей поездки в регион.

«По итогам визита министр здравоохранения РФ поручил представителям Минздрава России сформировать пакет рекомендаций по улучшению оказания медицинской помощи в регионе пациентам как с коронавирусом, так и по другим направлениям», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы правительства Калининградской области.

Со слов министра, для борьбы с COVID-19 в регионе принимаются своевременные решения, а власти заранее мобилизовали все профильные службы.

Кроме того, Михаил Мурашко с удовлетворением отметил снижение темпов прироста пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями.