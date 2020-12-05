В Орехово-Зуевском районе произошел крупный пожар: кадры с места
По данным МЧС РФ, площадь возгорания составила 900 квадратных метров.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
В одной из хозяйственных построек, расположенных в деревне Барское Орехово-Зуевского района Московской области, произошел пожар. Кадры инцидента опубликовало МЧС РФ по региону.
На записи видно, что пламя практически полностью охватило строение. В объектив камеры также попадает прибывшая на место ЧП пожарная машина.
По сообщениям экстренного ведомства, площадь возгорания составила 900 квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших к настоящему моменту не поступало.
К ликвидации огня привлечено более 30 человек и 10 единиц техники. В 21:35 мск спасателям удалось локализовать огонь.