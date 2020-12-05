В стране и мире Прокурор раскрыл детали тройного убийства в Волоколамске Иван Линдеманн Подозреваемое лицо установлено, доставлено в следственные органы для проведения следственных действий. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Прокуратура Московской области взяла на особый контроль дело о тройном убийстве в Волоколамске. Работу координирует волоколамский городской прокурор Сергей Молочков. «Сегодня, по имеющейся информации, в СНТ «Малахитово» Волоколамского округа в сгоревшем доме были обнаружены останки трех человек: двух супругов и 16-летней дочери. Неподалеку был обнаружен принадлежавший семье автомобиль с пулевыми отверстиями. В настоящее время ведутся следственные действия», - сказал он телеканалу «Звезда». Молочков отметил, что подозреваемое лицо установлено, доставлено в следственные органы для проведения следственных действий. О трагедии в подмосковном дачном кооперативе стало известно ранее. При разборе сгоревшего частного дома спасатели обнаружили фрагменты тел трех человек. По данным следствия, семья перестала выходить на связь несколько дней назад, когда уехала из Москвы на свою дачу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика