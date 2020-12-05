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Посольство США в Берлине призвало власти ЕС наложить мораторий на строительство «Северного потока-2»

Ян Брацкий
21:44 05.12.2020
Ранее стало известно о возобновлении работ по прокладке трубопровода силами российского судна «Фортуна».
Посольство США в Берлине призвало власти ЕС наложить мораторий на строительство «Северного потока-2»
© Фото: Stefan Sauer globallookpress

Посольство США в Берлине призвало власти ФРГ и Евросоюза наложить мораторий на завершение строительства газопровода «Северный поток-2». Официальный Вашингтон не оставляет попыток помешать завершению крупного проекта.

В этот раз дипломаты заявили, что труба из России в Германию якобы расколет Европу и навредит Украине. Об этом посол США в Германии Робин Куинвилл завила в интервью газете Handelsblatt.

«Сейчас для Германии и ЕС пришла пора наложить мораторий на строительство трубопровода», - сказала дипломат.

Ранее стало известно о возобновлении работ по прокладке трубопровода. Для этого используется баржа «Фортуна». Работы будут проводиться с 5 по 31 декабря южнее города Адлергуд в Балтийском море.

Накануне конгресс США включил расширенные санкции в отношении газопроводов «Северный поток - 2» и «Турецкий поток» в согласованный палатами законопроект об оборонном бюджете. 

«Северный поток-2» - проект магистрального трубопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Ежегодная мощность двух ниток газопровода составит 55 миллиардов кубических метров топлива. Против строительства выступают Киев и Вашингтон. Первый опасается потерять статус транзитера российского газа в ЕС, второй продвигает на рынок собственный, более дорогой сжиженный газ.

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