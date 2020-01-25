МИД РФ отреагировал на высылку дипломатов из Болгарии

Москва оставляет за собой право принять ответные меры в связи с высылкой двоих российских дипломатов из Болгарии. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Российской Федерации, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

«Расцениваем данный шаг официальной Софии как откровенно недружественный и провокационный, идущий вразрез с конструктивным и традиционно взаимоуважительным характером российско-болгарских отношений», - заявили в МИДе.

Ведомство подчеркнуло, что никаких вразумительных доказательств в обоснование этого решения болгарских властей предъявлено не было.

Накануне вечером Болгария вручила послу России в Софии соответствующие ноты. Как сообщила прокуратура Болгарии, Агентство нацбезопасности подозревает двоих россиян в ведении шпионской деятельности. Один из них якобы является первым секретарем консульского отдела посольства РФ в Болгарии, а второй - сотрудник торгпредства с дипломатическим статусом.