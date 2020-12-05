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Журнал Time назвал 2020 год «худшим годом в истории»

Роман Захаров
21:25 05.12.2020
Авторы публикации сравнивают 2020 год с периодами двух мировых войн и пандемии гриппа 1918 года.
Журнал Time назвал 2020 год «худшим годом в истории»
© Фото: TIME, twitter

Текущий год является худшим годом в мировой истории. Об этом говорится статье, которую опубликовал американский журнал Time.

Авторы публикации, в частности, сравнивают 2020 год с периодами двух мировых войн и пандемии гриппа 1918 года.

«Многие из нас не могли к этому подготовиться: к стихийным бедствиям, подтверждающим, насколько мы предали природу; к выборам, основанным на фантазиях; и к вирусу, который, вероятно, возник из-за летучей мыши только для того, чтобы перевернуть жизнь практически всех людей на планете и привести к смерти около 1,5 миллиона человек во всем мире», - сказано в материале.

Журнал также пишет, что в истории Соединенных Штатов и остального мира были периоды и похуже, чем 2020 год, но это, отмечают журналисты, было очень давно, и в живых осталось совсем немного людей, кто помнит страшные годы двух мировых войн, пандемии гриппа и Великой депрессии.

На обложке нового номера изображены крупные цифры «2020», перечеркнутые красным крестом. Снизу размещена надпись «Самый худший год из всех».

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