Спасательные работы продолжаются: новые кадры с коптера последствий землетрясения в Турции

На месте разрушенного в результате землетрясения здания в городе Гезин в провинции Элязыг продолжают работать бригады спасателей. Это видно на новых кадрах, полученных с коптера. По видео можно оценить масштаб разрушений: жилой дом буквально сровнялся с землей.

Эпицентр землетрясения находился в уезде Сивридже той же провинции Элязыг, где были в результате ЧП разрушены почти десять домов.

В результате в общей сложности 228 подземных толчков погибли 22 человека, более тысячи пострадали. Землетрясение ощущалось также в Сирии, Ираке и Ливане.