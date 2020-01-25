Спасательные работы продолжаются: новые кадры с коптера последствий землетрясения в Турции
В результате подземных толчков магнитудой в 6,8 балла 24 января несколько зданий в городе Гезин буквально сровнялись с землей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
На месте разрушенного в результате землетрясения здания в городе Гезин в провинции Элязыг продолжают работать бригады спасателей. Это видно на новых кадрах, полученных с коптера. По видео можно оценить масштаб разрушений: жилой дом буквально сровнялся с землей.
Эпицентр землетрясения находился в уезде Сивридже той же провинции Элязыг, где были в результате ЧП разрушены почти десять домов.
В результате в общей сложности 228 подземных толчков погибли 22 человека, более тысячи пострадали. Землетрясение ощущалось также в Сирии, Ираке и Ливане.