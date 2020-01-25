В РВИО поздравили Мединского с назначением помощником президента

В Российском военно-историческом обществе профессионалы сегодня оценивали концепцию облика памятника Советскому солдату, который будет установлен по всей стране, и мемориала «Зарождение Знамени Победы».

Также обсуждали художественное решение монумента генералу Петру Котляровскому. Члены Творческого совета внесли свои предложения.

Совещание проводил председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, которого президент своим указом накануне назначил на должность своего помощника. Деятели культуры пожелали ему успехов в новой работе, подчеркнув, что на прежнем посту Мединский провел огромную работу по восстановлению исторического наследия и отметив его личное участие в создании мемориала Ржевская битва

«Я желаю больших успехов Владимиру Ростиславовичу. Во всех ключевых позициях у нас всегда было взаимопонимание. Особенно важна тема военно-исторической линии в работе всех наших культурных ведомств. Я думаю, что очень важно то, что министерство культуры добилось реального повышения количества зрителей кино и посетителей музеев», - отметил депутат Государственной Думы писатель Сергей Шаргунов.