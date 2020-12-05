ВОЗ: число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 65 миллионов

Число выявленных случаев COVID-19 в мире за все время пандемии превысило 65 миллионов. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Сейчас общее число заразившихся коронавирусом на планете составляет 65 007 974. Из них скончались - 1 507 018 человек, передает РИА Новости.

За минувшие сутки в мире коронавирусной инфекцией заболели более 403 тысяч человек, умерли - 6 348.

В России за прошедшие 24 часа выявили 28 782 новых случаев заболевания коронавирусом, что стало рекордным показателем с момента начала пандемии. За все время в нашей стране зарегистрирован 2 431 731 случай заражения COVID-19.

Как, в свою очередь, заявил в субботу глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, ситуация с распространением коронавируса в России остается достаточно стабильной. Значимого прироста заболевших COVID-19, по его словам, специалисты ведомства сейчас не наблюдают.