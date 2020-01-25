Первые кадры с места ДТП с экскурсионным автобусом под Калугой

«Звезда» публикует первые кадры из Калужской области, где перевернулся автобус с туристами. Всего в салоне транспортного средства находился 31 человек.

© Пресс-служба МЧС РФ по Калужской области

Семь человек с различными травмами были госпитализированы, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

© Пресс-служба МЧС РФ по Калужской области

Причины произошедшего выясняют сотрудники полиции, работающие на месте ДТП.