Первые кадры с места ДТП с экскурсионным автобусом под Калугой
В результате переворачивания автобуса пострадали семь человек.
© Видео: ГУ МЧС РФ по Калужской области © Фото: Пресс-служба МЧС РФ по Калужской области
«Звезда» публикует первые кадры из Калужской области, где перевернулся автобус с туристами. Всего в салоне транспортного средства находился 31 человек.
Семь человек с различными травмами были госпитализированы, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Причины произошедшего выясняют сотрудники полиции, работающие на месте ДТП.