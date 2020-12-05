Снегопад заблокировал движение на Военно-Грузинской дороге
Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом из Армении и Грузии в Россию.
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Сильнейший снегопад послужил причиной закрытия Военно-Грузинской дороги для всех видов транспорта. Запрет на передвижение вступил в силу с 20:00 по московскому времени. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Северной Осетии.
Кроме того, для движения большегрузов ранее было перекрыто движение на участке трассы Гудаури-Коби, более известном как Крестовый перевал, пишет «Интерфакс-Юг».
Перекрытая Военно-Грузинская дорога является стратегической, так как является единственным сухопутным маршрутом из Грузии и Армении в Россию.