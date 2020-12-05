Снегопад заблокировал движение на Военно-Грузинской дороге

Сильнейший снегопад послужил причиной закрытия Военно-Грузинской дороги для всех видов транспорта. Запрет на передвижение вступил в силу с 20:00 по московскому времени. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Северной Осетии.

Кроме того, для движения большегрузов ранее было перекрыто движение на участке трассы Гудаури-Коби, более известном как Крестовый перевал, пишет «Интерфакс-Юг».

Перекрытая Военно-Грузинская дорога является стратегической, так как является единственным сухопутным маршрутом из Грузии и Армении в Россию.