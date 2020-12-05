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В Париже возобновились столкновения между погромщиками и полицией

Роман Захаров
20:30 05.12.2020
Ранее протестующие во французской столице немного успокоились, однако вскоре в полицию вновь полетели камни и бутылки.
В Париже возобновились столкновения между погромщиками и полицией
© Фото: Alexis Sciard, globallookpress

В Париже, на акции против законопроекта о глобальной безопасности, вновь вспыхнули столкновения с полицией. Для предотвращения противоправных действий стражи порядка вынуждены применять слезоточивый газ.

Ранее поступала информация о поджоге автомобилей, битье стекол и разрушении различного городского имущества во французской столице. Спустя какое-то время беспорядки стихли, но вскоре возобновились после того, как погромщики начали закидывать полицию бутылками и камнями, передает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента на месте событий.

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции в ноябре приняло в первом чтении законопроект «О глобальной безопасности». Документ предусматривает, помимо прочего, наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение «изображения лица или другого элемента идентификации» полицейского, жандарма во время исполнения служебных обязанностей, если такие действия имеют очевидный умысел на причинение физического или психического вреда стражам порядка.

Данный проект закона вызвал волну возмущения среди некоторых французов, в том числе, и среди журналистов, опасающихся, что в случае принятия этого закона они не смогут свободно фиксировать работу правоохранителей. Власти Франции, в свою очередь, заявляют, что документ не запретит сотрудникам СМИ снимать полицию.

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