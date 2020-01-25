Экскурсионный автобус перевернулся под Калугой

«Всего в автобусе находились 31 человек, из которых двое детей. Их них пострадали семь человек, все они госпитализированы», - сообщил «Звезде» руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Калужской области Сергей Смирнов.

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