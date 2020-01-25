Экскурсионный автобус перевернулся под Калугой
В салоне транспортного средства в момент аварии находились 31 человек.
© Фото: Пресс-служба МЧС РФ
Экскурсионный автобус перевернулся в Калужской области. Туристы ехали по маршруту из Тихоновой пустыни в Подмосковье.
«Всего в автобусе находились 31 человек, из которых двое детей. Их них пострадали семь человек, все они госпитализированы», - сообщил «Звезде» руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Калужской области Сергей Смирнов.
Три человека госпитализированы в больницу города Козельска, другие четверо - в больницу Калуги, уточнил он.