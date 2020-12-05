Вирусолог допустил употребление пары бокалов шампанского после вакцинации от COVID-19

Врачи разрешили россиянам выпить пару бокалов шампанского после вакцинации от новой коронавирусной инфекции, однако призвали не злоупотреблять алкоголем.

Научный сотрудник Центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов назвал ограничения при проведении вакцинации стандартными.

«Да, действительно, когда идет иммунный ответ, мешать организму, злоупотреблять алкоголем не стоит. А вот шампанского выпить будет даже правильно, потому что хорошее настроение для иммунитета не менее важно, чем отказ от излишеств», - заявил вирусолог в беседе с РБК.

Отказаться от алкоголя после прививки от COVID-19 призвала вице-премьер российского кабмина Татьяна Голикова. С ее слов, процесс формирования иммунитета к инфекции занимает 42 дня. Именно столько необходимо воздерживаться от спиртного, отметила она.

Ранее президент страны Владимир Путин распорядился начать массовую вакцинацию россиян от COVID-19. Первыми прививку поставят медицинским работникам и учителям. Прививать будут российскую вакцину «Спутник V».

Созданное специалистами Минобороны совместно с учеными из Центра имени Гамалеи лекарство показало высокую эффективность и полную безопасность.