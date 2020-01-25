Самолет спикировал прямо на зрителей во время авиашоу: видео крушения

В Гватемале потерпел крушение небольшой легкомоторный самолет. Инцидент случился, когда пилоты отрабатывали трюки в рамках подготовки к авиашоу. Воздушное судно вошло в крутое пике, после чего упало на поле, протаранив установленные там тенты. Обломки от самолета разлетелись на несколько метров вокруг.

Как сообщил глава гражданской авиации страны Франсис Аргета, в результате происшествия погибли три человека.

«Сожалеем о трагическом инциденте, произошедшем в пятницу в Истапе, когда профессиональный пилот, выполнял акробатические маневры перед выставкой, запланированной на субботу», - написал он в Twitter.

Правоохранительные органы начали расследование. Авиашоу отменено.