Крупная авария на теплотрассе в Татарстане оставила без тепла 50 тысяч человек
Десятки специалистов ликвидируют последствия аварии, закончить обещают в ближайшие часы.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
В Татарстане 50 тысяч человек остались без тепла из-за аварии на теплотрассе в Елабуге. Отключены более двухсот многоквартирных домов и 17 социальных объектов.
При этом температура в городе сейчас минус 15 градусов. В эти минуты на месте ЧП прорыв ликвидируют десятки специалистов.
Привлечены дополнительные силы и техника. Коммунальщики обещают в ближайшие часы вернуть тепло в дома людей.