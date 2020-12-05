Крупная авария на теплотрассе в Татарстане оставила без тепла 50 тысяч человек

В Татарстане 50 тысяч человек остались без тепла из-за аварии на теплотрассе в Елабуге. Отключены более двухсот многоквартирных домов и 17 социальных объектов.

При этом температура в городе сейчас минус 15 градусов. В эти минуты на месте ЧП прорыв ликвидируют десятки специалистов.

Привлечены дополнительные силы и техника. Коммунальщики обещают в ближайшие часы вернуть тепло в дома людей.