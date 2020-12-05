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В Мурманской области сделали 31 декабря 2020 года выходным днем

Роман Захаров
19:19 05.12.2020
Губернатор Андрей Чибис принял такое решение, чтобы жители региона могли провести последний день 2020 года со своими семьями.
В Мурманской области сделали 31 декабря 2020 года выходным днем
© Фото: pixabay

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил 31 декабря 2020 года нерабочим днем в регионе. О своем решении он сообщил в социальных сетях.

«Принял решение сделать этот день нерабочим, чтобы северяне могли провести последний день 2020 года со своими семьями», - объяснил глава Мурманской области на своей странице во «ВКонтакте».

Накануне СМИ сообщили, что местные депутаты обратились к Чибису с просьбой сделать последний день в текущем году выходным.

Ранее в Кремле заявили, что инициатива по освобождению граждан от работы 31 декабря остается на усмотрение глав российских субъектов. В настоящий момент решение сделать последний день в уходящем году выходным приняли несколько регионов РФ.

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