В стране и мире Кузнецова инициировала проверку соцслужб Крыма после изъятия детей у многодетной семьи Ян Брацкий Детей увезли из школы, не известив при этом родителей, которых обвинили в ненадлежащем исполнении обязанностей. © Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в Генпрокуратуру с предложением создать межведомственную рабочую группу для проверки деятельности органов опеки Крыма. Речь идет о действиях социальных служб в истории с изъятием 15-ти приемных детей. У многодетной семьи Тоцких детей забрали якобы из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Причем увезли их прямо из школы без предупреждения. Проверку начал местный Следственный комитет. Анна Кузнецова назвала изъятие детей необоснованным. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика