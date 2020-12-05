Кузнецова инициировала проверку соцслужб Крыма после изъятия детей у многодетной семьи
Детей увезли из школы, не известив при этом родителей, которых обвинили в ненадлежащем исполнении обязанностей.
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Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в Генпрокуратуру с предложением создать межведомственную рабочую группу для проверки деятельности органов опеки Крыма.
Речь идет о действиях социальных служб в истории с изъятием 15-ти приемных детей. У многодетной семьи Тоцких детей забрали якобы из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.
Причем увезли их прямо из школы без предупреждения. Проверку начал местный Следственный комитет. Анна Кузнецова назвала изъятие детей необоснованным.