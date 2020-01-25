Выздоровела женщина, первая в мире заразившаяся коронавирусом в Китае

В Шанхае вылечилась первая пациентка, у которой обнаружили нетипичную пневмонию, вызванную новым коронавирусом. Как проинформировала Национальная комиссия здравоохранения Китая, речь идет о 56-летней женщине, долгое время жившей в городе Ухань, откуда распространился коронавирус.

Пациентке стало плохо 10 января, через два дня она приехала в Шанхай, а 15 января ее госпитализировали. Врачи подтвердили, что у женщины выявлен новый вирус и это - первый случай заражения в регионе, передает агентство Sina.

В процессе лечения состояние женщины улучшилось, а температура ее тела не превышает норму уже шесть дней. У пациентки стало меньше проблем с дыханием, а тесты на реакцию нуклеиновых кислот показали отрицательные результаты. После этого экспертная комиссия пришла к выводу, что ее можно выписать.

В настоящее время число заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае составляет уже более 1300 человек.