В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками окраин Донецка

Украинские силовики в субботу, 5 декабря, обстреляли окраины Донецка. Об этом рассказал представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, отметив, что в результате атаки был поврежден дом.

«В результате обстрела со стороны поселка шахты "Трудовская" в Петровском районе Донецка зафиксированы повреждения кровли дома по адресу Карнавальная, 84. По предварительным данным, жертв нет», - приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

Ранее полномочный представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова сообщила, что украинские военные в последнее время участили атаки на Донбасс. Так, по ее словам, за последние два месяца ВСУ выпустили по ДНР более 200 мин калибрами 120 и 82 миллиметра.