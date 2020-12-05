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В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками окраин Донецка

Роман Захаров
18:57 05.12.2020
Согласно предварительным данным, жертв в результате атаки удалось избежать.
В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками окраин Донецка
© Фото: Alexander Rekun, Global Look Press

Украинские силовики в субботу, 5 декабря, обстреляли окраины Донецка. Об этом рассказал представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, отметив, что в результате атаки был поврежден дом.

«В результате обстрела со стороны поселка шахты "Трудовская" в Петровском районе Донецка зафиксированы повреждения кровли дома по адресу Карнавальная, 84. По предварительным данным, жертв нет», - приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

Ранее полномочный представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова сообщила, что украинские военные в последнее время участили атаки на Донбасс. Так, по ее словам, за последние два месяца ВСУ выпустили по ДНР более 200 мин калибрами 120 и 82 миллиметра. 

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